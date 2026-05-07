Dalle grandi difficoltà affrontate per la malattia di suo figlio Michele all'esperienza nella Casa del GF Vip: domenica 10 maggio a Verissimo, tutta la forza di Paola Caruso.

Nata il 17 gennaio del 1985 a Catanzaro, Paola Lucia Caruso scopre di essere stata adottata a 13 anni. Il papà adottivo, Michele, è scomparso nel 2015, mentre la mamma adottiva, Wanda, nel 2025. Nel 2020, Paola Caruso incontra in tv la sua mamma biologica, Imma Meleca.

Dopo aver mosso i suoi primi passi nella moda, Paola Caruso nel 2003 partecipa a Miss Italia. Nel 2006 è corteggiatrice a Uomini e Donne, ma raggiunge la notorietà nei panni di Bonas di Avanti un altro! Nel 2016 prende parte a L'Isola dei Famosi mentre nel 2018 partecipa a Pechino Express insieme a Tommaso Zorzi. Durante la sua avventura, Paola scopre di essere incinta.

Nonostante la gravidanza, la sua relazione con Francesco Caserta entra in crisi e la coppia decide di separarsi. Il 2 marzo del 2019 Paola Caruso diventa mamma di Michele Nicola.

Nel dicembre 2022, Paola Caruso parla su Instagram di alcuni problemi di salute di suo figlio. Nel gennaio del 2023, Paola Caruso racconta per la prima volta cosa è accaduto al figlio Michele: "I medici mi hanno spiegato che con la puntura è stato lesionato il nervo sciatico. Michele ora riesce a camminare con il tutore, ma senza non cammina".

Nel corso degli anni, Paola Caruso non si è arresa e ha affrontato diversi viaggi negli Stati Uniti per far curare suo figlio fino all'operazione nel 2025. "Il danno di mio figlio è definitivo, nessuno potrà ridargli il nervo sciatico, ma grazie all'operazione, riesce a camminare senza il tutore, che era quello che speravo di ottenere", spiega a Verissimo.

Dopo molte delusioni amorose, Paola Caruso ha ufficializzato sui social la sua relazione con Fabio Talin.