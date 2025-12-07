Paola Caruso, il dolore per la scomparsa della mamma Wanda: "È terribile"

Paola Caruso annuncia a Verissimo la scomparsa di sua mamma Wanda, malata di Alzheimer, che nei mesi scorsi ha avuto un peggioramento delle sue condizioni di salute. "Lei era stabile, come nell'ultimo mese, non è successo nulla in particolare. L'avevo spostata da poco in una struttura più vicina a noi, per poterla andare a trovare anche con Michele, lei sembrava anche contenta di questo cambiamento. Poi domenica scorsa mi hanno chiamata per dirmi: 'Signora, sua mamma si è spenta'. Credevo fosse uno scherzo, ho riattaccato. Poi ci siamo risentiti e mi hanno detto che non era uno scherzo. Mi sono sentita morire, è stato terribile", dice la showgirl, 40 anni, che è stata adottata da bambina da sua mamma Wanda e dal papà Michele, scomparso nel 2015.



"Non ho ancora metabolizzato che mamma non ci sia più. Se n'è andata così, all'improvviso", aggiunge Paola Caruso che sta attraversando anni difficili, segnati dai problemi di salute del figlio Michele: "Sono esausta, è come se vivessi in un incubo. Non ho tempo di riprendermi da una prova che ne arriva un'altra più grande. Stanno succedendo troppe cose, troppo in fretta".