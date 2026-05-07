Splendida e innamorata come non mai, è pronta a condividere con noi il suo giorno speciale: sabato 9 maggio a Verissimo Nathaly Caldonazzo.

Nata a Roma nel maggio del 1969, Nathaly Caldonazzo, 56 anni, è figlia di una ballerina e coreografa olandese e di un imprenditore romano. Lavora fin da giovane come modella sia a Roma che a Milano.

Dopo aver partecipato ad alcuni show televisivi come ballerina, entra a far parte della compagnia del Bagaglino nel 1997. Successivamente, Nathaly Caldonazzo inizia a lavorare come attrice alternando ruoli per il cinema, la tv e il teatro.

Nel 2021 entra nella Casa del Grande Fratello Vip mentre nel 2023 torna per la seconda volta come naufraga su L'isola dei famosi.

Nell'aprile del 2026, Nathaly Caldonazzo ha sposato il compagno, Filippo Maria Bruni. La cerimonia si è svolta nella Basilica di San Nicola a Bari. Nathaly Caldonazzo è mamma di Mia, studentessa e dj, nata dalla relazione con Riccardo Sangiuliano.