Özge Özpirinççi a Verissimo: la storia dell'attrice di Bahar di La forza di una donna

Özge Özpirinççi, l'attrice turca che interpreta Bahar ne La forza di una donna (Kadın), sarà ospite a Verissimo sabato 20 settembre, dalle 16.30 su Canale 5.

Classe 1986, Özge Özpirinççi nasce a Istanbul in una famiglia formata da mamma Guzide, insegnante di inglese, papà Emrah, editore, e dal fratello Emre, che anche diventerà anche lui attore. Grazie al lavoro della madre e a un anno trascorso negli Stati Uniti quando era alle superiori, Özge parla fluentemente l'inglese. Dopo la laurea in Gestione aziendale, nel 2008 intraprende la carriera nel mondo della recitazione, che la porterà a essere scelta nel 2017 come protagonista di La forza di una donna, serie turca molto amata dal pubblico italiano. Nella sua vita privata Özge Özpirinççi è molto riservata: la sua storia d'amore con il collega Burak Yamantürk continua dal 2013. Nel 2021 la coppia si è unita in matrimonio. A coronare l'unione tra Özge e Burak l'arrivo della loro prima e unica figlia Mercan, 4 anni.

Nel video sopra, scopriamo la storia dell'attrice di Bahar di La forza di una donna.