Rita De Crescenzo affida ai social le sue prime parole dopo l'arresto del figlio Francesco. "Sono una mamma cambiata e una mamma disperata. Ve l'ho sempre detto che io non sapevo più cosa fare per mio figlio Francesco. È venuto il giorno in cui l'hanno arrestato, stamattina alle 5", afferma la tiktoker napoletana, 46 anni, in un video. Rita De Crescenzo afferma di essere stata informata prima dell'arresto dai suoi avvocati: "Forza lo Stato, perché fa sempre il suo dovere. Già sapevo tutto quello che doveva succedere in questa giornata. Era già tutto pronto con il mio avvocato e le forze dell'ordine".

La tiktoker napoletana non giustifica le azioni del figlio diciottenne, che è stato arrestato insieme ad altre sei persone, accusate, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione di armi, tutti aggravati dal metodo mafioso. "Io sono una mamma troppo disperata. Io non ce la facevo più. La notte non mi faceva più dormire. Io mi sono sempre dissociata da tutto quello che faceva mio figlio. Purtroppo ogni mamma spera di recuperare un figlio. È venuto il giorno in cui Gesù mi ha dato la grazia e l'hanno arrestato. Io sono una mamma per la legalità. Chi sbaglia paga e la legge ha fatto il suo corso", dice Rita De Crescenzo.