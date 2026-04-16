Matteo Branciamore e Marta Filippi ospiti a Verissimo

Nato nel 1981 a Roma, Matteo Branciamore, 44 anni, frequenta alcuni corsi di recitazione dopo il liceo e inizia a lavorare in piccoli ruoli al cinema e in televisione. Nei primi anni del 2000 lavora in diverse produzioni televisive come Distretto di Polizia, Padri e figli e La buona battaglia.

Nel 2006, grazie alla serie I Cesaroni e al ruolo di Marco Cesaroni, Matteo Branciamore raggiunge la popolarità e diventa uno dei volti televisivi più amati dal grande pubblico.

Marta Filippi, 32 anni, è nata a Roma nel 1993. Dopo il diploma al liceo classico, si laurea alla facoltà di archeologia a La Sapienza di Roma.

Oltre agli studi universitari, Marta Filippi coltiva una grande passione per il teatro, la musica e il doppiaggio: frequenta la scuola di recitazione Teatro Azione e studio doppiaggio all'Accademia di doppiaggio di Roma.

Nel 2020 l'attrice crea il profilo Instagram lacasadimarta dove mostra la sua grande versatilità come comica. Nel 2024 recita nel film Maschile plurale e presta la voce al personaggio Invidia nel film di animazione Inside Out 2.

Proprio sul red carpet di Inside Out 2, Marta Filippi e Matteo Branciamore hanno ufficializzato la loro relazione nel 2024.

Nella nuova stagione de I Cesaroni, Marta Filippi interpreta Virginia, la promessa sposa di Marco Cesaroni. Realtà e serie tv non potrebbero essere più vicine.