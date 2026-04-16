Direttamente dalla scuola di Amici25, tutti i sogni, il coraggio e il talento di Cate Lumina. Non perdete il suo racconto, sabato 18 aprile a Verissimo.

Caterina Lumina è una cantautrice classe 2003 originaria di Bergamo. Prima di entrare nella scuola di Amici sotto la guida Rudy Zerbi, viveva in Spagna, a Minorca, con la sua famiglia. Cate Lumina - così si fa chiamare anche sui social - ha ottenuto un posto all'interno della scuola grazie al suo brano inedito RoseRovi, che ben riassume la sua identità e formazione, un melting pot tra Italia e Spagna, dove si è trasferita quando era piccola. Parallelamente al suo percorso artistico, Cate Lumina ha studiato anche all'Università di Madrid.

La cantante è uscita dalla scuola di Amici nel corso della quarta puntata, dopo un ballottaggio con Alessio e Alex.