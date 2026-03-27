Sabato 28 e domenica 29 marzo su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’ex top model argentina, ora conduttrice tv, Valeria Mazza. Saranno in studio, con i loro sogni ed emozioni, i primi eliminati dal serale di Amici: i cantanti Opi e Michele e il ballerino Antonio.



Silvia Toffanin accoglierà, per la loro prima intervista televisiva, i Fortuna Five, i cinque ragazzi che compongono la band del game show condotto da Gerry Scotti: La Ruota della Fortuna.



Inoltre, sarà ospite la neo mamma Mercedesz Henger, che presenterà al pubblico la sua piccola Aurora. Infine, intervista di famiglia per Filomena Mastromarino e sua mamma Francesca.

Domenica alle ore 16.00:

A Verissimo, la nuova opinionista di Grande Fratello Vip Selvaggia Lucarelli. In studio anche Evelina Sgarbi, in uscita con il suo primo libro dal titolo Nata Sgarbi, in cui parla del rapporto con suo padre Vittorio.



Dal serale di Amici, spazio alla coppia di prof Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. A Verissimo, inoltre, la musica e la sensibilità di Enrico Nigiotti e la vita lontano dai riflettori di Filippo Nardi.



Infine, dopo che recentemente è circolata la notizia di un super testimone sulla scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta nel 2004, sarà ospite Piera Maggio per fare chiarezza. Con lei il marito, nonché padre biologico di Denise, Pietro Pulizzi.

