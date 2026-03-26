Opi, Michele e Antonio di Amici25 ospiti a Verissimo

Opi, Michele e Antonio di Amici

Direttamente dalla scuola di Amici25 , Opi, Michele e Antonio racconteranno tutti i loro sogni ed emozioni. Appuntamento sabato 28 marzo a Verissimo .

Opi è il nome d'arte scelto da Simone Opini, cantautore originario di Bonate Sopra, in provincia di Bergamo. Dopo aver lavorato in cantiere come operaio, Opi partecipa all'edizione 2025 del talent Amici con Anna Pettinelli come prof di riferimento.

Michele Ballo Bertin è un cantautore di Rovigo classe 2004. Fin da piccolo coltiva la sua passione per la musica, studiando canto e violoncello. Nella scuola di Amici25 la sua prof di riferimento è stata Lorella Cuccarini.

Antonio Stillante è un ballerino di Castrovillari, in provincia di Cosenza. Specializzato in balli latinoamericani, nella scuola di Amici25 Alessandra Celentano è stata la sua insegnante di riferimento.