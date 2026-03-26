Lorella Cuccarini e Veronica Peparini

Talento puro, dedizione e un cuore diviso tra palcoscenico e famiglia. Direttamente dal banco di Amici25 , domenica 29 marzo a Verissimo Lorella Cuccarini e Veronica Peparini.

Lorella Cuccarini nasce a Roma nel 1965. Nel corso della sua carriera ha lavorato con i più grandi della televisione italiana, da Pippo Baudo a Gianni Morandi. Conduttrice, ballerina, cantante e attrice, dal 2020 ricopre il ruolo di insegnante nel talent Amici di Maria De Filippi.



Nella sua vita privata, Lorella Cuccarini è sposata dal 3 agosto 1991 con Silvio Capitta, dal quale ha avuto quattro figli: Sara, Giovanni e i gemelli Chiara e Giorgio.

Veronica Peparini nasce a Roma il 25 febbraio 1971. Fin da giovanissima inizia a studiare danza insieme al fratello Giuliano Peparini, diventato poi coreografo. Come ballerina ha lavorato con artisti del calibro di Kylie Minogue, Ricky Martin, Robbie Williams, e come coreografa ha diretto i tour di Tiziano Ferro, Elisa, Claudio Baglioni e Alessandra Amoroso.

Insegnate nella scuola di Amici, è proprio al talent che conosce Andreas Muller, con la quale è convolata a nozze nel 2025. Dalla loro unione sono nate due figlie, le gemelline Penelope e Ginevra. Veronica è mamma anche di Daniele e Olivia, avuti da una precedente relazione.