Un artista che si è sempre raccontato senza filtri, con una voce graffiante e carica di verità: domenica 29 marzo a Verissimo , non perdete il racconto di Enrico Nigiotti .



Nato nel 1987 a Livorno, Enrico Nigiotti si fa conoscere al pubblico televisivo grazie alla partecipazione nel 2009 ad Amici. Nel corso della sua carriera, il cantautore ha rilasciato cinque album in studio e ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo.

Nel 2019, Enrico Nigiotti ha descritto con amore e profondità il dolore per la scomparsa del nonno, al quale era fortemente legato, nel brano Nonno Hollywood.

Nel febbraio 2026, il brano Ogni volta che non so volare ha anticipato l'uscita del suo quinto album, Maledetti innamorati.



Il cantautore è legato sentimentalmente alla ballerina e insegnante di danza Giulia Diana. Nel marzo del 2023, Enrico Nigiotti è diventato papà di due gemellini, Maso e Duccio.