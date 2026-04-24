Sabato 25 e domenica 26 aprile su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo Massimo Boldi, protagonista indiscusso della commedia italiana, accompagnato dalle tre figlie: Micaela, Manuela e Marta. Ritratto di famiglia anche per Benedetta Parodi e Fabio Caressa, in studio con due dei tre figli: Eleonora e Diego.



Inoltre, tra pubblico e privato, si racconteranno: Serena Rossi e Federico Russo, che i fan de I Cesaroni hanno ritrovato nei panni di Mimmo. E ancora, i progetti e i sogni di Kiara, la ballerina eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici.



Infine, grazie al trapianto di cuore a cui si è sottoposta lo scorso agosto, la nuova vita, piena di belle emozioni, di Martina Nasoni, presente con la mamma Simona.

Domenica alle ore 16.30:

A Verissimo Michelle Hunziker con Alvin, in partenza da mercoledì 29 aprile su Canale 5 con la musica e l’energia di Tim Battiti Live Spring. Alla soglia di un compleanno importante, Lino Banfi sarà in studio per presentare il libro che racconta la sua vita e carriera, dal titolo: 90, non mi fai paura!.



Inoltre, tra gli ospiti: Marco Bocci, prossimamente impegnato su Canale 5 nella serie Alex Bravo - Poliziotto a modo suo e l’irrefrenabile Tina Cipollari accompagnata da uno dei suoi tre figli: Francesco.



Infine, il dolore trasformato in una fondazione per aiutare i giovani, di Giovanna e Andrea, genitori di Chiara Costanzo, una delle giovanissime vittime del rogo di Capodanno di Crans-Montana.

