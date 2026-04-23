Ha interpretato tanti ruoli e prossimamente tornerà, su Canale 5, per nuove fantastiche avventure: domenica 26 aprile a Verissimo , il racconto di Marco Bocci .

Marco Bocciolini, in arte Marco Bocci, nasce il 4 agosto 1978 a Marsciano, in provincia di Perugia. Ancora giovane si trasferisce a Roma per intraprendere il percorso di studi nell'arte drammatica.

Il debutto cinematografico arriva nel 2001, con il film I cavalieri che fecero l'impresa di Pupi Avati, mentre quello televisivo avviene l'anno successivo. Inizia a recitare in diverse produzioni, tra cui RIS - Delitti imperfetti, ma la consacrazione definitiva arriva nel 2008 con Romanzo Criminale - La serie, in cui veste i panni del commissario Nicola Scialoja.

Dal 2011 al 2015 è nel cast di Squadra Antimafia - Palermo oggi come Domenico Calcaterra, per poi tornare protagonista nel 2016 con la serie Solo, nei panni dell'agente infiltrato Marco Pagani. Nel 2018 siede tra i giudici di Amici di Maria De Filippi. Nel 2019 esordisce come regista cinematografico con A Tor Bella Monaca non piove mai, e nel 2023 dirige La caccia.

È sposato dal 2014 con l'attrice Laura Chiatti, con cui ha due figli: Enea e Pablo. Prossimamente lo rivedremo su Canale 5 con la serie Alex Bravo - Poliziotto a modo suo, un poliziotto dall’intuito infallibile e dalla vita complicata.