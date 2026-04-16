Marco Bocci è il protagonista della nuova serie di Canale 5 Alex Bravo, una coproduzione RTI e 11 Marzo Film. Diretta da Beniamino Catena, la serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, il promo di Alex Bravo.
Alex Bravo (Marco Bocci) è un poliziotto dall’intuito infallibile e dalla vita incasinata: il frigo sempre vuoto, un padrone di casa che lo rincorre per avere l’affitto e le serate insieme a donne bellissime che non resistono al suo fascino scanzonato e alle sue discutibili camicie.
Il suo capo, il vicequestore Clint (Diego Ribon), non perde occasione per punzecchiarlo e
rimproverargli l’atteggiamento apparentemente superficiale con cui affronta ogni cosa.
La sua collega Sofia (Federica De Benedittis) è innamorata di lui, ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi.
Ma un ciclone sta arrivando per cambiare radicalmente la sua vita, le sue abitudini e le sue certezze.