Marco Bocci è il protagonista della nuova serie di Canale 5 Alex Bravo , una coproduzione RTI e 11 Marzo Film. Diretta da Beniamino Catena, la serie andrà in onda prossimamente su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

Alex Bravo, trama e cast della nuova serie con Marco Bocci

Alex Bravo (Marco Bocci) è un poliziotto dall’intuito infallibile e dalla vita incasinata: il frigo sempre vuoto, un padrone di casa che lo rincorre per avere l’affitto e le serate insieme a donne bellissime che non resistono al suo fascino scanzonato e alle sue discutibili camicie.

Il suo capo, il vicequestore Clint (Diego Ribon), non perde occasione per punzecchiarlo e

rimproverargli l’atteggiamento apparentemente superficiale con cui affronta ogni cosa.

La sua collega Sofia (Federica De Benedittis) è innamorata di lui, ma non ha mai avuto il coraggio di dichiararsi.

Ma un ciclone sta arrivando per cambiare radicalmente la sua vita, le sue abitudini e le sue certezze.

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