Un giovane attore conosciuto da tutti come Mimmo de I Cesaroni: sabato 25 aprile, a Verissimo, il talento e la dolcezza di Federico Russo.

Federico Russo nasce a Roma il 19 ottobre 1997 e fin da piccolissimo coltiva il suo talento per la recitazione. Esordisce come attore professionista nel 2004, ma è nel 2006 che ottiene una grande popolarità grazie al ruolo di Mimmo nella serie cult di Canale 5 I Cesaroni. Nelle prime stagioni della fiction, oltre a essere uno dei protagonisti, Mimmo è anche la voce narrante all'inizio degli episodi.

Oltre alla sua lunga esperienza ne I Cesaroni, Federico Russo ha lavorato anche in altre serie come L'isola di Pietro e ha recitato in videoclip musicali come quello che accompagna Credi, singolo di Max Pezzali.

Ne I Cesaroni - Il ritorno ritroviamo Federico Russo nei panni di Mimmo, ora adulto, diventato un insegnante di sostegno.