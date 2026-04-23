Una giovane ballerina che ha saputo incantare tutti sul palco di Amici: a Verissimo, la storia e la grande passione di Kiara.

Kiara Fina è nata a Toronto ed è cresciuta tra il Canada e gli Stati Uniti. Coltiva la passione per la danza fin da bambina e, a soli 8 anni, studia alla Vlad’s Dance Company.

Nel corso del tempo, Kiara è riuscita a confrontarsi con diversi stili di danza e ha lavorato con importanti coreografi internazionali. Inoltre, si è esibita insieme al Cirque du Soleil nello spettacolo Twas the Night Before.

Kiara ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici nella puntata di domenica 11 gennaio, prendendo il posto della ballerina Anna Iseppi.