Neslihan Atagül, le dolci foto con il marito e il figlio

Neslihan Atagul con il marito Kadir Dogulu e il figlio Aziz | Instagram: @neslihanatagul

Neslihan Atagül ha condiviso alcuni scatti di famiglia che ritraggono il figlio Aziz insieme al padre del piccolo, nonché suo marito, Kadir Doğulu. "Indescrivibile", scrive la protagonista di Endless Love a corredo delle fotografie pubblicate su Instagram.

Neslihan Atagül, la nascita del figlio Aziz

Il piccolo Aziz è nato lo scorso marzo. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dai genitori, che sui social hanno condiviso la prima foto insieme al neonato accompagnandola con le parole: "Aziz, figlio mio, benvenuto".

La gravidanza di Neslihan Atagül era stata resa pubblica la scorsa estate. L’attrice turca aveva scelto di comunicare la notizia con discrezione. In un post sui social aveva scritto: "Vorremmo mantenere privata questa felicità ancora per un po’. Siamo felici, contenti e stiamo bene".

Ospite a Verissimo a settembre 2024, Neslihan Atagül aveva rivelato che il bambino sarebbe stato un maschietto: "Sono molto emozionata di portare una creatura nel mio grembo. Auguro a tutte le donne che desiderano diventare mamme di vivere, un giorno, quest'esperienza", aveva detto a Silvia Toffanin.