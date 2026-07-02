Natalia Paragoni, la dedica ad Andrea Zelletta per il compleanno

"Auguri amore mio": Natalia Paragoni ha scelto tre semplici parole per augurare buon compleanno al compagno Andrea Zelletta che compie 33 anni. La dedica accompagna una serie di scatti di coppia, in alcuni dei quali appaiono le loro due figlie Ginevra, nata nel 2023 , e Beatrice, venuta alla luce a maggio 2026 .

Insieme dal 2019, dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, Andrea Zelletta e Natalia Paragoni stanno attraversando un periodo difficile, segnato dalla diagnosi di linfoma di Hodgkin, che l'influencer ha ricevuto in gravidanza.

"Mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin e, dopo aver dato alla luce Beatrice, ho iniziato il percorso di chemioterapia", ha spiegato Natalia Paragoni, 28 anni, sui social. Dopo l'annuncio della malattia, era arrivato il sostegno di Andrea Zelletta alla compagna: "In questo ultimo periodo ho visto la donna che amo affrontare qualcosa di enorme. L’ho vista avere paura, piangere, sentirsi fragile, ma non smettere mai di essere una mamma straordinaria, una compagna incredibile e la persona più forte che io conosca".



Nel video sotto, l'ultima intervista di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta a Verissimo.