Federica Brignone ha vinto la medaglia d'oro nel Super-G dello sci femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina. L'atleta azzurra ha sfornato una prestazione incredibile nella sua gara preferita, realizzando il miglior tempo davanti alla francese Miradoli e all'austriaca Huetter: una vittoria ancor più speciale perché arriva dopo dieci mesi di calvario.

Lo scorso aprile, infatti, la campionessa italiana dello sci, 35 anni, aveva subito un gravissimo infortunio nei Campionati Italiani, riportando una frattura pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra, oltre a una lesione del comparto capsulo-legamentoso mediale e una lesione del legamento crociato anteriore. Una medaglia che arriva dopo mesi di riabilitazione, sofferenza e duro lavoro. Una gioia incredibile.

"Mi consideravo un'outsider, ma è stato qualcosa di incredibile, ho cercato di fare il mio massimo. Non pensavo di poter vincere l'oro sinceramente. Ho detto o la va o la spacca". Sono state queste le sue prime parole dopo aver conquistato l'oro olimpico ai Giochi italiani.



Federica Brignone, la risalita dopo l'infortunio

Appena un mese fa, a dicembre, la 35enne aveva mostrato in un video sui social la sua prima discesa sulla neve, dopo la brutta caduta che aveva messo a serio rischio la sua carrieara ai campionati italiani assoluti in Val di Fassa. "Un grazie a tutte le persone che hanno reso questo possibile, a chi mi è stato vicino", aveva scritto.

A un mese dall'infortunio, la sciatrice aveva raccontato in collegamento con Verissimo: "Ricordo un po’ tutto di quel momento. Stavo sciando tranquillamente, stavo facendo il mio, non stavo facendo niente di particolare o rischioso. Ero concentrata, ero nel mio ambiente. Mi sono subito accorta di essermi fatta male. Ho sentito subito dolore e sono arrivati i soccorsi. Non ho ancora voluto rivedere la caduta. Non trovo il nesso nel farlo. Ho accettato di essermi fatta male, non ho fatto niente di speciale o qualcosa di sbagliato. Il nostro sport a volte va così".