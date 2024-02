Melissa Satta, lo sfogo sui social dopo la fine della storia con Matteo Berrettini

Instagram @melissasatta

Melissa Satta, dopo la fine della sua relazione con Matteo Berrettini, si è difesa con un duro sfogo sui social dalle accuse e le offese ricevute nell'ultimo anno.

"Adesso basta. Ancora una volta sono costretta a fare un video dopo un anno per cercare di difendermi da dei leoni da tastiera e dai giornalisti che hanno scritto dei titoli allucinanti su alcune testate online sia in Italia che all'estero, accusandomi e scrivendo dichiarazioni che da parte mia non sono state mai fatte, utilizzando termini alquanto offensivi e gravi e sono qui per tutelare me e anche mio figlio. Questo è stato un anno pesantissimo e difficilissimo, e adesso che la mia relazione è giunta al termine, ancora una volta devo subire questa persecuzione mediatica nei miei confronti e io lo trovo inaccettabile. Quindi, ora prenderò dei provvedimenti seri con i miei avvocati".

"Ricordo a tutti che prima di essere un personaggio pubblico, anche io sono una donna e una mamma di un bimbo di 10 anni, che va a scuola e che su internet legge tutto quello che viene pubblicato, perché è difficile sul web limitare le informazioni che arrivano ai nostri figli", ha proseguito la showgirl parlando del figlio Maddox, avuto nel 2014 dall'ex marito Kevin-Prince Boateng, dal quale si è separata nel 2019.

"Ancora una volta il mondo online ha fatto vedere il peggio del sé: non c'è rispetto da parte delle persone che scrivono. Io, essendo un personaggio pubblico, ho sempre accettato il gossip e gli articoli, purché siano fatti con un buon senso e siano veritieri, purché rispettino dichiarazioni fatte realmente. Non accetto il fatto che vengano scritte falsità", ha proseguito la conduttrice.

"Le donne non devono sentirsi in colpa per colpe che non hanno, e questo lo faccio anche per loro, perché non devono sentirsi accusate per cose che non hanno commesso, come mi sono sentita io in tutto questo anno. La violenza psicologica è grave quanto quella fisica!", ha concluso Melissa Satta.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, dal primo incontro alla fine della loro storia d'amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini erano legati dall'inizio del 2023. In una delle prime apparizioni pubbliche, i due si erano mostrati insieme sul red carpet di Cannes e al Gran Premio di Formula 1 di Monaco.

Di recente, il tennista aveva annunciato la fine della loro relazione in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si stava allenando in vista del ritorno nel circuito: "Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altro. Non è successo niente di particolare e devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente, nonostante tutte le difficoltà del caso. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata", aveva detto Berrettini.

Melissa Satta e Matteo Berrettini parlano della loro relazione

Lo scorso aprile Melissa Satta era intervenuta sui social per difendere la sua relazione con Matteo Berrettini: "È ormai da un po' di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti, messaggi che definisco di bullismo e di sessismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo. Sto cercando di vivere una relazione sentimentale con un'altra persona, voglio provare a essere felice anche io. Penso che questo non sia una colpa. Sono un personaggio pubblico, ma sono anche una ragazza normale che fa tutti i giorni la mamma".

E in un monologo a Le Iene, la showgirl aveva aggiunto: "Da tempo sono vittima di insinuazioni e insulti per la mia relazione. All'inizio erano solo commenti sui social e a quelli, purtroppo, ti ci abitui pure, ma quando il mio fidanzato è stato costretto a ritirarsi per infortunio da un torneo ho capito che il problema era ben più grosso".

Matteo Berrettini aveva parlato del suo rapporto con Melissa Satta: "Io con Melissa sto vivendo un sentimento vero e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale; sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età".