Matteo Berrettini: "La storia con Melissa Satta è finita"

"Io e Melissa Satta non stiamo più insieme". Lo ha annunciato Matteo Berrettini in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo, dove si sta allenando in vista del ritorno nel circuito. "Quello che posso dire - ha proseguito il tennista italiano - è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l'uno per l'altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata".

"Non è successo niente di particolare - ha aggiunto - Devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso".

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la storia d'amore

Melissa Satta e Matteo Berrettini erano insieme dall'inizio del 2023. In una delle prime apparizioni pubbliche, i due si erano mostrati insieme sul red carpet di Cannes e al Gran Premio di Formula 1 di Monaco. Lo scorso aprile la conduttrice e showgirl era intervenuta sui social per difendere la sua relazione con il tennista: "È ormai da un po' di mesi che ricevo un sacco di messaggi di insulti, messaggi che definisco di bullismo e di sessismo. Io vengo attaccata per la mia storia personale, per la storia sentimentale che sto vivendo. Sto cercando di vivere una relazione sentimentale con un'altra persona, voglio provare a essere felice anche io. Penso che questo non sia una colpa", aveva raccontato Melissa Satta. Matteo Berrettini aveva parlato del suo rapporto con Melissa Satta: "Io con Melissa sto vivendo un sentimento vero e trovo irrispettoso definirlo una distrazione professionale - aveva replicato il tennista per rispedire al mittente le critiche che erano piovute su di loro -. Sto avendo una relazione sentimentale come tutti gli altri ragazzi della mia età".