A un anno esatto dal trapianto di cuore, Martina Nasoni affida ai social un lungo e toccante messaggio. Parole di gratitudine verso la vita e le persone che l'hanno supportata in questo percorso, ma che portano alla luce anche le tante difficoltà che la vincitrice del Grande Fratello 16 ha dovuto affrontare.



"È passato un anno. E noi lo abbiamo festeggiato arrivando in cima a quel monte che è sempre stato casa, ma che non abbiamo mai potuto esplorare", esordisce Martina Nasoni su Instagram, a corredo di una carrellata di scatti che racchiudono i dodici mesi appena trascorsi. Quindi, prosegue: "Un anno che racchiude una delle battaglie più difficili della mia vita. In tanti mi dicono che sembra quasi che io non abbia sofferto, che abbia affrontato tutto con forza e con un sorriso. Ma solo io so quanto dolore, paura e fatica ci sono stati dietro quel sorriso, ed è giusto così".



Martina Nasoni, nata a Terni (in Umbria) il 4 aprile 1998, si sofferma sui momenti più complicati: "Ci sono stati giorni in cui andare avanti sembrava impossibile, ho conosciuto una paura che non avevo mai provato prima, ho conosciuto il dolore, l’incertezza, le giornate interminabili, i pensieri che facevano paura e quelle notti in cui cercavo di trovare dentro di me la forza per affrontare tutto. E ci sono stati momenti in cui essere forte non era una scelta: era l'unica cosa che potevo fare, che potevamo fare! Perché questa battaglia non l’ho affrontata da sola, è anche grazie all'amore immenso dei miei genitori e dei miei amici, che non mi hanno mai lasciata sola e mi hanno dato la forza quando io non riuscivo più a trovarla. Oggi guardo indietro e sento soprattutto gratitudine".



Il messaggio di Martina Nasoni si conclude con la gratitudine "per la vita, per chi mi è stato accanto e per quella persona che, attraverso un gesto d'amore immenso, mi ha regalato una seconda possibilità. Un anno dopo, sono ancora qui. E ogni battito è un motivo in più per dire grazie".



Da molti anni Martina Nasoni convive con la cardiomiopatia ipertrofica, una condizione cardiaca congenita ereditaria che, da giovanissima, l'ha costretta ad affrontare l'impianto di un pacemaker.