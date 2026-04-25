Martina Nasoni: "Io e il mio nuovo cuore stiamo prendendo confidenza"

Martina Nasoni parla a Verissimo del trapianto di cuore, che ha subito ad agosto del 2025: "Sta andando tutto bene. Qualche giorno fa ho fatto uno degli ultimi controlli a ritmi serrati, adesso inizieranno a lasciarmi più libera".



Per quanto riguarda la vita con un nuovo cuore, Martina Nasoni, 28 anni, dice: "Piano piano stiamo prendendo confidenza, mi sta aiutando a vivere esperienze che non ho mai vissuto prima". Con un cuore nuovo, Martina Nasoni sta scoprendo anche emozioni nuove: "Quando riesci a spingerti verso limiti che prima non avevi oltrepassato, anche le emozioni sono nuove. Sentire la fatica e apprezzarla, sentirla come vita e non come un peso, è stupendo, non riesco a descriverlo a parole. Ogni giorno dico grazie".

Per quanto riguarda l'amore oggi, Martina Nasoni afferma di essere single: "Questo cuore si sta innamorando di me stessa. Mi sto amando come mai prima. Sento che niente può fermarmi".



