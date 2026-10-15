Martina De Ioannon e Gianmarco Steri festeggiano il primo anno d'amore. Per l'occasione, l'ex tronista di Uomini e Donne , 28 anni, ha voluto pubblicare i loro primi messaggi, scambiati a ottobre 2025: "Un anno fa questi giorni suonavano così". "Tocca a me, ho voglia di vederti come due persone semplici, che siamo a prescindere da tutto quello da cui siamo circondati. Ho un'emozione in sospeso, mi rispetto e faccio quello che mi sento di fare, ci stai?", scriveva lei. "Che bellezza! Allora sentiti libera e respira che sei bella come il sole", rispondeva lui. Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono conosciuti nel 2024 a Uomini e Donne . Lei tronista e lui corteggiatore. Non è stato però Gianmarco la scelta di Martina, ricaduta invece su Ciro Solimeno . Gianmarco Steri poi è diventato tronista, scegliendo Cristina Ferrara . Martina De Ioannon e Gianmarco Steri si sono rincontrati in un secondo momento fuori dal programma, come hanno raccontato a Verissimo .

A proposito dell'inizio, non lineare, della loro storia d'amore, sui social Martina De Ioannon scrive: "Non abbiate paura di tornare sui vostri passi, di cambiare idea, di mettere in discussione le vostre convinzioni. Abbiate il coraggio di guardarvi dentro, di riconoscere i vostri limiti, di ammettere che forse, qualche volta, non avete saputo ascoltare fino in fondo quello che sentivate. È stato bellissimo per la prima volta fidarmi delle persone che amo, che vogliono la mia felicità, senza fare quella che ha sempre ragione e che non sbaglia mai".

"Tornare indietro non significa necessariamente fare un passo indietro nella vita, a volte significa essere cresciuti abbastanza da riuscire a vedere le cose con occhi diversi. E soprattutto, non lasciate che l’orgoglio, la paura o il giudizio degli altri vi impediscano di ascoltare. E comunque un po' di coraggio me lo avete dato anche voi. Vado a festeggiare il nostro anniversario", conclude l'ex tronista di Uomini e Donne, che a Verissimo aveva raccontato il loro primo incontro fuori da Uomini e Donne: "Ci siamo rincontrati per caso in un locale a Roma. Io ero con la mia migliore amica e Gianmarco con degli amici. A un certo punto ci siamo salutati e mi sono emozionata come una 15enne".



"Il saluto con Martina mi ha fatto un effetto che non credevo potesse essere così forte. Ho capito che c'era qualcosa di irrisolto", aveva aggiunto Gianmarco, che ha rincontrato Martina quando la sua storia con Cristina era già finita.