Martina De Ioannon parla a Verissimo del percorso a Uomini e Donne insieme ai due corteggiatori Gianmarco Steri e Ciro Solimeno, quest'ultimo sua scelta.

"È stato un percorso che mi ha dato tante emozioni", afferma l'ex tronista, 26 anni, che assicura di essere stata indecisa sulla scelta fino alla fine: "Ho capito che poteva essere Ciro la scelta dopo una delle ultime esterne in cui ho iniziato a sentire qualcosa di importante. Però fino alla fine sono stata indecisa". Parlando delle differenze tra i due corteggiatori Gianmarco Steri, 28 anni, e Ciro Solimeno, 22 anni: "Sicuramente sono diversi nel vissuto anche perché sono due ragazzi con un'età diversa e le esperienze comunque ti formano. Poi Gianmarco è una persona più introversa, Ciro invece è più spigliato ed estroverso come me".