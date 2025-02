Ludovica Valli con i figli

Ludovica Valli condivide nelle storie su Instagram un tenero scatto in compagnia dei figli. Una foto scattata dalla mamma dell'influencer e accompagnata da questa frase: "La nonna ci fotografa continuamente. Grazie perché questa foto è bellissima nonnina. Siamo andati a prendere bebe tutti insieme era felicissima". La didascalia si conclude con un cuore rosso.

L'influencer ha una storia d'amore con Gianmaria Di Gregorio, con cui ha avuto tre figli: Anastasia (2021), Otto Edoardo (2023) che il 9 febbraio 2025 ha compiuto due anni e la piccola Lola che ha recentemente compiuto 5 mesi di vita.

A Verissimo Ludovica Valli aveva usato dolci parole per descrivere il compagno Gianmaria Di Gregorio : "È un uomo che oggi come oggi non si trova. Ha dei valori che sono veramente difficili da trovare oggi. E quindi mi ha conquistato con questo, i suoi valori".

Ludovica Valli ospite a Verissimo

Sempre a Verissimo, l'influencer aveva parlato così del matrimonio: "Non è una nostra priorità, mi piacerebbe però non ho ancora ricevuto nessuna proposta".