Ludovica Valli festeggia i 5 mesi della figlia Lola

Ludovica Valli, i figli

La piccola Lola compie 5 mesi e Ludovica Valli ha festeggiato la figlia pubblicando alcune storie su Instagram. In una si vede Lola in compagnia dei fratelli Anastasia e Otto Edoardo, nati nel 2021 e 2023. Davanti ai bambini si vede una crostata con cinque candeline rosa. "Ragazzi, sono già passati 5 mesi. Ma, in che senso? Ormai mangia la Lola, tra un mese, un mese e mezzo", dice emozionata l'influencer in un'altra storia. Anastasia, Otto Edoardo e Lola sono nati dall'amore tra Ludovica Valli e Gianmaria Di Gregorio.

Ludovica Valli ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Ludovica Valli aveva parlato della sua terza gravidanza, spiegando di non voler rivelare se fosse in attesa di un maschio o di una femmina. L'influencer aveva parlato anche dell'amore per Gianmaria Di Gregorio: "È un uomo che oggi come oggi non si trova. Ha dei valori che sono veramente difficili da trovare oggi. E quindi mi ha conquistato con questo, i suoi valori". Riguardo a un possibile matrimonio aveva invece aggiunto: "Non è una nostra priorità, mi piacerebbe però non ho ancora ricevuto nessuna proposta".