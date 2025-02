Ludovica Valli, il compleanno del figlio Otto Edoardo

Il 9 febbraio 2025 il piccolo Otto Edoardo ha compiuto due anni e Ludovica Valli ha dedicato al figlio uno speciale carosello di immagini dei festeggiamenti. In una foto condivisa su Instagram si vede il piccolo intento a spegnere le candeline. Al suo fianco ci sono la sorellina Lola, che ha da poco compiuto i 5 mesi di vita e Anastasia, nata nel 2021. Tutti e tre sono nati dall'amore tra l'influencer e Gianmaria Di Gregorio. "+2 Otto Edoardo. Auguri amore nostro, sei il sorriso più contagioso che io conosca. Ti amiamo da morire, grazie per tutta questa pazza vita, in più", si legge nella didascalia a corredo della raccolta di foto e video. Una didascalia che si conclude con un cuore rosso.

Ludovica Valli a Verissimo

Ospite a Verissimo, Ludovica Valli aveva parlato del suo amore per il compagno Gianmaria Di Gregorio: "È un uomo che oggi come oggi non si trova. Ha dei valori che sono veramente difficili da trovare oggi. E quindi mi ha conquistato con questo, i suoi valori". L'influencer aveva anche spiegato che il matrimonio non "è una nostra priorità, mi piacerebbe però non ho ancora ricevuto nessuna proposta".

In passato l'influcencer aveva raccontato sui social di avere la sindrome dell'ovaio policistico, a causa del quale aveva fatto fatica ad avere figli. "Ci sono successe cose dovute a questo problema che ho io, cose non belle. Vi ho detto proprio una piccolissima parte di quello che abbiamo passato", aveva spiegato l'influencer.