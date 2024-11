Ludovica Valli: ”Amo follemente la mia pazza, non perfetta, famiglia”

Ludovica Valli, 27 anni, ha condiviso sui social alcuni dolci scatti insieme ai suoi tre figli, nati dalla relazione con l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio.

"Amo follemente la mia pazza, non perfetta, famiglia" con queste parole Ludovica Valli accompagna gli scatti con i figli Anastasia (3 anni), Otto Edoardo (1 anno) e Lola che ha pochi mesi.

L'influencer scherza poi sul suo compagno: "Amo la mia famiglia anche se Gianmaria mi sfratta ogni sera dal divano per guardarsi le partite".

Ludovica Valli, gli esordi in tv e le difficoltà per diventare mamma

Ludovica Valli, nata nel marzo del 1997, ha esordito come modella per poi debuttare in tv come tronista di Uomini e Donne. Dopo aver partecipato anche a Temptation Island, Ludovica oggi è diventata un'influencer con quasi 2 milioni di follower.

Durante un viaggio in Spagna, ha conosciuto l'imprenditore Gianmaria Di Gregorio, 41 anni, con cui ha intrapreso una relazione che li ha resti genitori di tre bambini.

Ospite a Verissimo, Ludovica Valli aveva parlato delle difficoltà che ha avuto per poter diventare mamma. "Mi ricordo che quando avevo 16-17 anni e mi hanno diagnosticato la sindrome dell'ovaio policistico, il ginecologo mi disse: Con questo ovaio farà fatica ad avere figli, forse non riuscirà ad averne nemmeno uno. Me lo ricordo come se fosse oggi. Invece ho due bellissimi bambini" aveva dichiarato l'ex tronista di Uomini e Donne prima che nascesse la sua terza figlia.

Sempre durante un'intervista a Verissimo, Ludovica Valli aveva condiviso la gioia per la terza gravidanza: "Siamo felicissimi. Nella nostra testa e nel nostro cuore c'era l'idea del terzo figlio, ma non ce lo aspettavamo così presto. Rispetto alle altre due gravidanze, che sono state programmate, questa è arrivata a sorpresa".