Kate Middleton, i messaggi di Harry e Meghan, di re Carlo e del fratello James dopo l’annuncio della malattia

Dopo l'annuncio di Kate Middleton che in un video ha raccontato la sua battaglia contro il cancro, sono arrivati messaggi di vicinanza alla principessa da tutto il mondo. Anche Harry e Meghan hanno rilasciato un comunicato. "Auguriamo salute e guarigione a Kate e alla famiglia, e speriamo che ciò possa accadere nel rispetto della privacy e in pace", hanno affermato i duchi di Sussex.

Nelle scorse ore re Carlo - che a sua volta sta lottando contro un tumore - ha dedicato un pensiero a Kate. Buckingham Palace ha fatto sapere che Carlo III è "molto orgoglioso di Catherine per il suo coraggio nel parlare come ha fatto" e rimane in "stretto contatto con la sua amata nuora".

Sui social invece è arrivato un dolce messaggio del fratello della principessa del Galles. "Negli anni abbiamo scalato molte montagne insieme. Come famiglia, scaleremo anche questa con te", ha scritto James Middleton, pubblicando uno scatto amarcord insieme alla sorella.

Kate Middleton, l'annuncio della malattia

Nelle scorse ore, Kate Middleton ha sorpreso tutti mostrandosi in un video e annunciando di avere un tumore. Il cancro è stato scoperto dopo l'intervento all'addome a cui si è sottoposta la principessa.

"Quando mi sono operata a gennaio, si pensava che non ci fosse un tumore. L’intervento è andato bene, ma i test successivi hanno rivelato che avevo un cancro. I medici mi hanno consigliato di sottopormi a una chemioterapia preventiva. Ora mi trovo nelle prime fasi di questo tipo di trattamento", ha detto Kate.

La principessa ha aggiunto: "Come potete immaginare ci è voluto tempo per il recupero dall'intervento in ottica di iniziare la terapia. Ma soprattutto ci è voluto tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in una maniera appropriata per loro e rassicurare loro che starò bene".

Il video va a placare le tante supposizioni sulla salute di Kate che erano circolate dopo l'operazione e soprattutto dopo il caso della foto ritoccata dalla stessa principessa.