Kate Middleton e il Principe William celebrano il tredicesimo anniversario di matrimonio e condividono una foto inedita delle loro nozze. La coppia reale si è sposata il 29 aprile 2011 e, per commemorare l'occasione, hanno pubblicato un'immagine in bianco e nero in cui sorridono felici, con Kate che tiene in mano un bouquet di fiori.

William e Kate si sono conosciuti nel 2001 all'Università di St. Andrews e hanno avuto tre figli: George, Charlotte e Louis.

Di recente, Kate ha annunciato di essere in trattamento per il cancro, spiegando anche come William la stia sostenendo durante questo periodo difficile. Era stata una foto, ritoccata dalla stessa Kate Middleton, a destare preoccupazione tra i sudditi. In occasione della festa della mamma nel Regno Unito, la principessa aveva condiviso un'immagine con i suoi figli, che però si è rivelata manipolata. "Come molti fotografi amatoriali, faccio occasionalmente esperimenti con il fotoritocco", aveva ammesso la principessa, che poche settimane prima era stata sottoposta a un intervento all'addome.

L'episodio aveva contribuito ad aumentare le speculazioni sulla salute della principessa del Galles. Pochi giorni dopo, era arrivato l'annuncio da parte della stessa Kate: "Dopo l'operazione mi è stato diagnosticato il cancro, sto facendo chemioterapia".