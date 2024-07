Dalla malattia della regina Elisabetta al ruolo di Kate: le rivelazioni nella biografia della principessa del Galles

Il sei agosto verrà pubblicato il libro Catherine, la principessa del Galles - una biografia scritta dal biografo reale Robert Jobson - che uscirà a puntate anche sul Daily Mail e che ha fornito alcune anticipazioni su libro.

Un estratto pubblicato dal quotidiano anglossassone, infatti, descrive in dettaglio come la principessa del Galles abbia esercitato una "influenza pacificatrice sull'intera famiglia reale", e in particolare su William nel suo rapporto con il padre Carlo.

"Negli ultimi anni sono diventati molto più vicini", ha commentato una fonte vicina alla principessa l'estratto, parlando della relazione del sovrano con il figlio maggiore.

"William rispetta suo padre e la sua dedizione al lavoro, ma ritiene che il fatto che suo padre abbia messo il lavoro al primo posto ha avuto un impatto dannoso su di lui durante la crescita e non ha aiutato il loro rapporto padre-figlio", ha aggiunto l’insider a proposito del monarca, che da qualche tempo è tornato al lavoro dopo la diagnosi di cancro.

Un insider avrebbe detto all'autore della biografia che Kate ha aiutato William a cambiare atteggiamento nei confronti del padre Carlo: "Lei è una persona che cerca sempre di vedere entrambi i lati di ogni controversia. La principessa Kate è emotivamente matura e ha un'influenza stabilizzante sulla famiglia reale", ha raccontato la fonte.

L'influenza positiva di Kate ha effetto anche su Carlo, che la vede come la sua "amata nuora" e persino come "la figlia che non ha mai avuto", scrive Jobson nel volume di prossima uscita. Kate, invece, secondo il libro in privato si rivolgerebbe a Carlo chiamandolo "nonno".

Jonson afferma nella biografia che Carlo "di solito dà Kate un bacio affettuoso" e i due "vengono spesso visti ridere e scherzare insieme". Jobson scrive inoltre che un cortigiano gli aveva detto: "Penso che Carlo capisca che Kate ha una buona influenza sull'intera famiglia. Ama e apprezza davvero tutto ciò che fa" e ha aggiunto che il re, nonostante il cancro, è stato vicino a Kate dall'annuncio della malattia della nuora a oggi.

Sia il re che la principessa sono stati ricoverati in ospedale alla London Clinic a gennaio, e Carlo è "rimasto in stretto contatto con la sua amata nuora nelle ultime settimane", aveva detto all'epoca il portavoce del sovrano.

Jobson sostiene inoltre che il monarca sia sempre entusiasta di vedere la principessa, e si rivolge immediatamente a lei quando la vede durante gli eventi famigliari, come a giugno al Trooping The Colour, la parata per celebrare il compleanno di Carlo, dove Kate aveva fatto la sua comparsa per la prima volta dopo l'annuncio della malattia.

L'autore del libro, inoltre, scrive che nei mesi finali della sua vita la regina Elisabetta era quasi cieca, ma la consolazione di Carlo in quel momento era stata il miglioramento del rapporto con William. Inoltre, secondo Jobson era stata proprio Kate a a convincere William a trasferire la famiglia più vicino a Windsor e la tesi del libro è che abbia giovato alla principessa del Galles arrivare al matrimonio all'età di quasi trent'anni, con una maturità maggiore rispetto a quella di Diana, che aveva sposato Carlo quando aveva solo vent'anni.

Diana nel libro, invece, viene descritta coma una madre premurosa che secondo l’autore si sarebbe servita di William come "stampella emotiva" durante le crisi e nella separazione da Carlo: "William le chiese di smetterla di parlare male del padre in sua presenza perché non voleva parteggiare per nessuno dei due. E occasionalmente si sentiva in imbarazzo per certi atteggiamenti della madre che gli parevano fuori controllo”, si legge nel libro.