Jennifer Lopez e Ben Affleck, dal primo incontro al ritorno insieme fino al divorzio

Due fidanzamenti a distanza di 20 anni l'uno dall'altro, un matrimonio da sogno e infine il divorzio: addio ai Bennifer. Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck a due anni esatti dal loro matrimonio in Georgia.

J.Lo e Ben si erano conosciuti nel 2002 sul set di Amore estremo - Tough Love. Erano a un passo dal matrimonio, ma nel 2004 si sono lasciati. Entrambi avevano dichiarato che a dividerli era stata un'eccessiva pressione mediatica.

Per 18 anni non si sono più frequentati. Nel 2021 si sono ritrovati, entrambi single. J.Lo nel frattempo ha avuto due figli dal matrimonio con Marc Anthony. Ben Affleck è stato sposato per 10 anni con Jennifer Garner con cui ha avuto tre figli. Il loro ritorno insieme aveva fatto sognare i fan della coppia. Si sono sposati nel 2022 prima a Las Vegas e poi in Georgia.

Sognavano il per sempre come aveva ammesso Jennifer Lopez ospite a Verissimo: "Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva Not. Going. Anywhere.Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu ed io resteremo insieme, ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo".

Qualcosa però non ha funzionato tra di loro. L'ultima apparizione insieme risale allo scorso marzo. Da allora le voci di una separazione sono diventate sempre più insistenti, fino alla richiesta di divorzio, che ha messo ufficialmente la parola fine alla favola.

Nel video sopra, la storia di Jennifer Lopez e Ben Affleck.