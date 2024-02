Jennifer Lopez e l'amore per Ben Affleck: "Tu ed io resteremo insieme"

Jennifer Lopez spiega a Verissimo il significato della sua nuova canzone Not going anywhere

"Quando ho ricominciato a parlare con Ben dopo 18 anni, alla fine delle sue mail scriveva Not. Going. Anywhere.". Jennifer Lopez racconta a Verissimo di aver scritto Not going anywhere ispirandosi al ricongiungimento con Ben Affleck, con cui è sposata dal 2022 dopo essere stati insieme dal 2002 al 2004, per lasciarsi a un passo dal matrimonio.

" Dato che molti anni prima ci eravamo lasciati, questa frase per noi significava molto, era come dire: Non preoccuparti, non accadrà di nuovo, tu ed io resteremo insieme, ed è diventata una cosa molto importante per me, mi ha ispirato e ho deciso di scrivere una canzone con questo titolo", racconta la regina del pop.

Jennifer Lopez aggiunge: " Ho sempre creduto che ci aspettasse qualcosa di speciale, credo in Dio e ho sempre pensato che avesse in serbo per noi qualcosa di meglio di quello che potevamo immaginare e in questo si è rivelato vero".