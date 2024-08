È finito il matrimonio di Jennifer Lopez e Ben Affleck. Dopo mesi di rumor, la cantante ha chiesto ufficialmente il divorzio dall'attore, depositando i documenti alla Corte superiore della contea di Los Angeles. È quanto annunciano diversi media, tra cui CNN. Sui documenti del divorzio è indicato 26 aprile come data di separazione, riporta Tmz.

L'ultima apparizione dei Bennifer risale allo scorso 30 marzo. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno trascorso l'estate separati, incluso il loro anniversario di matrimonio. Inoltre l'attore, 51 anni, è stato assente anche al compleanno della pop star, che lo scorso 24 luglio ha compiuto 55 anni.

Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano conosciuti nel 2002 sul set di Amore estremo - Tough Love. Erano a un passo dal matrimonio, ma nel 2004 si sono lasciati. Entrambi avevano dichiarato che a dividerli era stata un'eccessiva pressione mediatica. Per 18 anni non si sono più frequentati. Nel 2021 si sono ritrovati, entrambi single. J.Lo nel frattempo ha avuto due figli dal matrimonio con Marc Anthony. Ben Affleck è stato sposato per 10 anni con Jennifer Garner con cui ha avuto tre figli. Il loro ritorno insieme aveva fatto sognare i fan della coppia. Si sono sposati a luglio del 2022.

Ospite a Verissimo, Jennifer Lopez aveva parlato della sua storia d'amore con Ben Affleck: "Ho sempre creduto che ci aspettasse qualcosa di speciale, credo in Dio e ho sempre pensato che avesse in serbo per noi qualcosa di meglio di quello che potevamo immaginare".