Jennifer Lopez compie 55 anni, storia dell'eterna "Jenny from the Block"

Jennifer Lopez compie 55 anni. Nata a New York il 24 luglio 1969, J.Lo è cresciuta nel Bronx. Alla vita nel Bronx è dedicato il celebre brano Jenny from the Block. Sin da bambina, i suoi genitori hanno incoraggiato la passione per la danza e il ballo, ma non sono stati d'accordo quando ha lasciato l'Università per diventare un'artista.

"Quando cresci nel Bronx, in una famiglia di origini ispaniche, come sono cresciuta io e non vedi star ispaniche, donne come me in tv, ti chiedi, come si sono chiesti i mei genitori, 'cosa ti fa credere di potercela fare? Nessuno è arrivato lì prima di te. Nessuno ce l'ha fatta'. Loro desideravano per me la stabilità, la sicurezza, che diventassi un'avvocata", aveva spiegato Jennifer Lopez in un'intervista.

La gavetta è stata come ballerina nei video musicali. La notorietà è arrivata come attrice. Jennifer Lopez ha recitato infatti in tantissimi film di successo da Un amore a 5 stelle a Prima o poi mi sposo. Nel 1999 ha debuttato nel mondo della musica con il singolo If You Had My Love. Da allora ha pubblicato nove album in studio, di cui l'ultimo nel 2024.

Cantante, attrice, ma anche icona di stile. Il vestito verde di Versace - noto come Jungle Dress e indossato da Jennifer Lopez ai Grammy Awards nel 2000 - è diventato uno degli abiti più noti nella storia del tappeto rosso.

Con 2 candidature ai Golden Globes, 2 ai Grammy Awards e circa 80 milioni di dischi: J.Lo è considerata la regina del pop. Ma nonostante la notorietà e il successo, rimane, con fierezza, l'eterna "Jenny from the Block" come lei stessa aveva raccontato a Verissimo: "Quella ragazzina cresciuta nel Bronx è sempre con me e mi fa andare avanti".

Nel video sopra, la storia di Jennifer Lopez.