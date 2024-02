Gli highlights di Verissimo del 24 e del 25 febbraio

Dal ritorno di fiamma tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero all'amore italiano di Selin Genç fino alle difficoltà familiari di Ilona Staller: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 febbraio.

Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno parlato dei loro sette anni d'amore e della loro bellissima famiglia.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno condiviso le emozioni del primo anno da genitori di Noa Alexander.

Mirko Brunetti ha parlato del futuro con Perla Vatiero: "Non andremo a convivere subito, ma ci vivremo la spensieratezza dei nostri anni come non abbiamo fatto finora".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 24 e domenica 25 febbraio.