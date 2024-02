Francesca Barra e Claudio Santamaria svelano il segreto del loro amore

Francesca Barra e Claudio Santamaria parlano a Verissimo della loro storia d'amore, iniziata nel 2017, coronata nel 2018 dal matrimonio e nel 2022 dalla nascita della figlia Atena.

"Il nostro rapporto è al contrario. Di solito si inizia rosa e fiori e con il tempo iniziano i problemi. Il nostro rapporto invece migliora con tempo", afferma Claudio Santamaria. Riguardo la crisi del settimo anno, la coppia afferma: "Noi abbiamo la felicità del settimo anno".

Tra Francesca Barra e Claudio Santamaria non mancano i litigi come in tutte le coppie: "La nostra forza è nella capacità di recupero. Litighiamo tantissimo, ma dopo la tempesta restiamo in piedi".

La loro è una bellissima famiglia allargata: l a giornalista, 45 anni, è anche mamma di Emma Angelina, Renato e Greta, nati dal suo precedente matrimonio; l'attore, 49 anni, invece è anche papà di Emma, nata da una relazione precedente. "In casa siamo tanti, ci sono figli, cani, poi abbiamo accolto un ragazzo egiziano che vive con noi come se fosse un altro figlio. Siamo rumorosi, chiassosi, disordinati. Ho realizzato il sogno della mia vita", afferma Francesca Barra.

Claudio Santamaria spiega: "Anche io sognavo una famiglia numerosa, ma allo stesso tempo avevo paura di perdere un'indipendenza che alla fine non lo era davvero. Ho scoperto, per assurdo, una libertà dove prima vedevo un recinto".