Gli highlights di Verissimo del 21 e del 22 febbraio

Dalla burrascosa separazione di Kaspar Capparoni dalla prima moglie al momento difficile di Noemi che ha sofferto di derealizzazione: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 febbraio.

Vincenzo De Lucia ha raccontato il profondo legame che aveva con sua nonna: "Mi ha insegnato tutto sull’amore". Margareth Madè ha parlato della maternità e della decisione di rallentare con il lavoro dopo essere diventata mamma.

Rita De Crescenzo ha raccontato la sua storia e ha parlato del recente accoltellamento del figlio Francesco. Achille Polonara e la moglie Erika Bufano hanno ripercorso i loro mesi più difficili: "Lui si rifiutava di vivere e non potevo accettarlo". Stefania Sandrelli ha parlato del momento delicato del compagno: "È stato operato per idrocefalo normoteso".

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 21 e domenica 22 febbraio.