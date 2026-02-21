Kaspar Capparoni parla a Verissimo della burrascosa separazione dalla sua prima moglie. "Per me è stata una sconfitta, perché quando succedono certe cose si parla di sconfitte. Non lo volevo accettare", afferma l'attore, 61 anni.

Il momento più difficile per Kaspar Capparoni è segnato dall'accusa di maltrattamenti da parte dell'ex moglie, da cui è stato poi assolto. "Sono stato allontanato dai miei figli per una cosa inventata. Non mi potevo avvicinare e per me è stato come se tutto fosse crollato. Devo ringraziare i miei figli per avermi dato la forza di continuare e combattere", aggiunge l'attore, che dal primo matrimonio ha avuto i figli Sheherazade (1993) e Joseph (2000).



Successivamente Kaspar Capparoni ha avuto anche i figli Alessandro (2008) e Daniel (2013) con la seconda moglie Veronica Maccarone, con cui è sposato dal 2010. "Ho sempre combattuto affinché ci fosse un bel rapporto tra tutti i miei figli", afferma l'attore.