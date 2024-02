Gli highlights di Verissimo del 10 e dell'11 febbraio

Dal racconto, in esclusiva, di Jennifer Lopez all'amore di Ibrahim Çelikkol per la fidanzata Natali Yarcan: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 febbraio.

Rocio Morales ha aperto il suo cuore, parlando della malattia che ha portato via suo padre.

Anouchka Delon ha raccontato la sua verità sulla battaglia famigliare contro il fratello Anthony che vede al centro il padre Alain Delon.

Romina Carrisi ha condiviso i suoi primi giorni da mamma: "Le paure sono andate via, ma ci sono preoccupazioni perché è tutto nuovo".

Jennifer Lopez ha parlato dell'amore per i figli e della storia da favola con Ben Affleck, svelando un aneddoto inedito sul loro ritorno insieme.

Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 10 e domenica 11 febbraio.