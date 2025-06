Credit Foto: Domenico Morise (Instagram)

Roberta Morise diventerà mamma per la seconda volta. La showgirl, 39 anni, ufficializza sui social l'attesa del secondo figlio con il marito Enrico Bartolini, 45 anni.

"Papà, mi prendo cura della mamma mentre tu sei via. Tengo d'occhio anche quel simpatico birbante di mio fratello Gianmaria. Ci manchi, ti aspettiamo", scrive Roberta Morise, condividendo sui social delle foto in cui mostra il pancione, scattate dal fotografo Domenico Morise. La didascalia, firmata Enea, svela il sesso e il nome del bimbo in arrivo a novembre.

Roberta Morise ed Enrico Bartolini sono diventati genitori di Gianmaria il 24 maggio del 2024. Pochi mesi dopo si sono sposati. La showgirl aveva già annunciato di essere in attesa del secondo figlio in un'intervista a Gente. "Gianmaria ha compiuto un anno, io aspetto un bambino che nascerà a novembre. Lo desideravo, ma non pensavo che accadesse così in fretta. Sono stata assalita dalle sensazioni. Prima dallo stupore, poi da smarrimento e paura. Ero felice, certo, ma anche spaventata. Forse non mi sentivo pronta ad avere un altro bambino. Guardavo Gianmaria così piccino", aveva detto Roberta Morise a proposito della seconda gravidanza. Per Enrico Bartolini sarà il quinto figlio: oltre a Gianmaria, lo chef ha altri tre figli nati da una precedente relazione.