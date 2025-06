Heidi Klum, il figlio Johan si è diplomato

Heidi Klum mamma orgogliosa. La top model, 52 anni, pubblica sui social alcuni momenti della cerimonia del diploma del figlio Johan, di 19 anni. “Tifo per te oggi e ogni giorno. Il mio cuore è pieno di gioia”, scrive Heidi Klum sui social come didascalia del post.

Johan è nato nel 2006 dal matrimonio di Heidi Klum con il cantante Seal. La coppia ha avuto anche i figli Henry (2005) e Lou (2009), prima di separarsi nel 2012. Heidi Klum è mamma anche di Leni, nata nel 2004 dalla relazione con Flavio Briatore. Nel corso del successivo matrimonio con Seal, il cantante adottò formalmente la primogenita della moglie. Leni negli ultimi anni ha recuperato il rapporto con il padre biologico, come dimostrano diversi scatti di Flavio Briatore condivisi sui social. La 21enne - che ha seguito le orme della mamma nella moda - è molto legata anche al padre adottivo che l'ha cresciuta. "Il miglior papà dal giorno uno, buon compleanno", era stata la dolce dedica di Leni a Seal in occasione del compleanno.

Heidi Klum ha condiviso altre volte sui social il suo orgoglio per i traguardi dei figli. "A volte vorrei tenerti sempre vicino, ma so che per te è giunto il momento di spiegare le ali e volare. Prendi il volo, stai attenta e brilla forte", erano state le parole che la top model ha dedicato alla primogenita Leni nel 2022, in occasione della partenza della figlia per il college. Per il diploma del secondo figlio Henry invece aveva scritto: "Siamo tutti così fieri di te. Ce l’hai fatta, mio bellissimo ragazzo. Ora si va al college".

