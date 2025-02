La modella condivide due teneri scatti in occasione del compleanno del padre adottivo

Seal Leni e Klum

Leni Klum, 20 anni, condivide sui social una dolce dedica in occasione del 62esimo compleanno del suo padre adottivo, il cantante Seal. Si tratta di un carosello di due foto nelle quali Leni e Seal sono ritratti insieme in acqua. In una delle immagini i due si scambiano un tenero bacio. "Il miglior papà dal giorno uno, buon compleanno", si legge a corredo degli scatti.

Leni Klum - all'anagrafe Leni Olumi Samuel - è nata nel 2004 dalla storia di Heidi Klum e Flavio Briatore, terminata prima che nascesse la bambina. Nel 2005 Heidi Klum sposò il cantante Seal - all'anagrafe Henry Olusegun Adeola Samuel - con cui ha avuto tre figli: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). Seal ha cresciuto Leni come una figlia, adottandola formalmente nel 2009. Negli ultimi anni, c'è stato un riavvicinamento tra Leni e suo padre biologico Flavio Briatore. Nell'estate del 2023 l'imprenditore e la modella sono infatti andati insieme in vacanza a Monaco e in quei giorni hanno fatto anche un picnic. Con loro c'era anche Nathan Falco, nato nel 2010 dall'amore tra Briatore e l'ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci ospite a Verissimo

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci aveva parlato del rapporto tra Leni Klum e Nathan Falco, spiegando: "Nathan l'ha scoperto più tardi di avere una sorella, ma hanno un bel rapporto. Si cercano molto, si sentono spesso". E aveva aggiunto: "Un po' di tempo fa ho organizzato il loro primo incontro in Sardegna. Ne avevo parlato prima con Flavio. È stato molto bello ed emozionante".