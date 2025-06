Vittoria Belvedere celebra il 26esimo anniversario di matrimonio con il marito Vasco Valerio. L’attrice pubblica su Instagram un video che racchiude alcuni scatti ricordo di lei e il marito sulle note di I Will Always Love You di Whitney Houston che ripercorrono alcune tappe della loro relazione. "Ventisei… inizia ad essere un numero importante - scrive Vittoria Belvedere nella didascalia che accompagna la pubblicazione social - Auguri Amore mio". Nelle storie Instagram condivise sul profilo dell'artista anche un mazzo di rose bianche e uno scatto del giorno delle nozze.

Vittoria Belvedere, l'amore per il marito e i figli

Vittoria Belvedere e Vasco Valerio hanno tre figli: Lorenzo, Niccolò ed Emma.

Ospite a Verissimo nel 2023, Vittoria Belvedere aveva raccontato con il sorriso le dinamiche familiari, parlando proprio del rapporto con i figli e con il marito: "Uno credibile nella famiglia ci deve essere, no? Devo essere io. Sono coerente".