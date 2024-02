Anouchka Delon: "Vorrei portare papà in Svizzera per curarlo"

Anouchka Delon racconta a Verissimo la sua verità sulla battaglia familiare contro il fratello Anthony e spiega perché vorrebbe portare il papà Alain Delon in Svizzera: "Non ci sono ragioni economiche"

Anouchka Delon spiega perché vorrebbe portare il padre Alain Delon in Svizzera, dove lei vive con suo marito e suo figlio di quattro anni. Una battaglia che sta portando avanti contro il fratello Anthony, che invece è deciso affinché il padre rimanga in Francia.

"Non sono mai andata contro la volontà di mio padre. Ho sempre compreso che la sua casa fosse a Douchy, in Francia. Io volevo portarlo in Svizzera perché si sottoponesse ad alcuni controlli, come ha fatto negli ultimi cinque anni. A luglio però i miei fratelli si sono opposti", afferma l'attrice francese.

Anouchka Delon parla anche del trattamento che è stato sospeso e che Anthony a Verissimo ha definito "palliativo". "Era un trattamento di cura, non era palliativo. Da luglio le sue condizioni sono peggiorate notevolmente. Volevo portarlo in Svizzera perché si curasse", aggiunge.

Anouchka nega che dietro la sua volontà ci sia una ragione economica, come invece sostiene il fratello Anthony: "Non parliamo mai di finanze in famiglia. Trovo indegno andare in tv a parlare dell'eredità di mio padre, lui non vorrebbe questo".