Rocio Morales, il dolore per la scomparsa del papà: "Non mi rassegno alla sua perdita"

L'attrice condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa del papà: "È andato via in quattro mesi. Non ho mai lasciato la sua mano"

Rocio Morales condivide a Verissimo il dolore per la scomparsa del padre, venuto a mancare a giugno del 2023.

"Papà stava benissimo, si è ammalato a febbraio del 2023. Siamo stati al suo fianco nei quattro mesi della malattia e credevamo ce la facesse", racconta l'attrice.

Rocio Morales non ha mai lasciato la mano del papà nei suoi ultimi giorni: "Andavo in ospedale alle 6 del mattino e mi buttavo sul letto con lui. Quando ci hanno detto che era il momento di salutarlo, l'ho abbracciato e ho respirato con lui i suoi ultimi 40 minuti di vita. Non avrei mai pensato di averne il coraggio".

A distanza di otto mesi dalla scomparsa del padre, l'attrice dice: "Non mi rassegno al fatto che se ne sia andato, per me papà è con me".