Harry e Meghan, la cartolina di Natale 2024 dei Sussex

Come da tradizione, il Principe Harry e Meghan Markle, Duca e Duchessa di Sussex, hanno condiviso la loro cartolina di auguri natalizi per le festività del 2024.

L'immagine si presenta con uno sfondo verde scuro decorato con piccoli punti bianchi che evocano dei fiocchi di neve. Il messaggio ufficiale recita: "A nome dell'ufficio del Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa di Sussex, di Archewell Productions e della Fondazione Archewell, vi auguriamo un felice periodo di festività e un gioioso anno nuovo".

La cartolina include sei fotografie, tra cui una con la famiglia al completo. Harry, in jeans, e Meghan, con un maglione bianco, appaiono insieme ai figli Archie, 5 anni, e Lilibet, 3 anni, oltre ai loro tre cani: i beagle Mamma Mia e Guy e il Labrador nero Pula. Meghan abbraccia Archie che corre verso di lei, mentre Lilibet, con un abitino a fiori e calzini bianchi al ginocchio, corre verso Harry. I volti dei bambini non sono visibili, per mantenere la loro privacy.

Nel 2020, la coppia ha rinunciato al ruolo di membri attivi della Famiglia Reale, stabilendosi negli Stati Uniti. Dopo questa decisione, Harry e Meghan hanno iniziato ad essere più selettivi nella condivisione di immagini private. La cartolina natalizia del 2024 rappresenta così non solo un augurio, ma anche uno sguardo sulla famiglia che Harry e Meghan hanno costruito lontano dai riflettori britannici.

Fonte: Archewell

La decisione di vivere negli Stati Uniti - insieme ad alcune dichiarazioni rilasciate da Harry in questi anni, riassunte nella sua autobiografia Spare - ha finito per allontanare il duca di Sussex dalla sua famiglia d'origine, in particolare dal suo padre Carlo - che sta lottando contro un tumore - e dal fratello maggiore William, che sta affrontando un momento molto difficile, segnato dalla malattia della moglie Kate.