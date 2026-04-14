Hailey e Justin Bieber, lo scatto insieme al figlio Jack Blues al Coachella

"Che weekend speciale! - scrive Hailey Bieber nella didascalia della pubblicazione Instagram con alcune foto ricordo del backstage del Coachella 2026 - Nessuno potrà mai immaginare nemmeno lontanamente quanto sia costato arrivare fin qui . Sono così grata per questa vita meravigliosa. Sono COSÌ orgogliosa. Rifacciamolo ancora".

Marito e moglie dal 2018, Justin Bieber e Hailey Baldwin avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio a maggio 2024. In un'intervista, la modella aveva parlato della gravidanza: "Sono stata in grado di tenere nascosta la mia gravidanza perché la pancia ha iniziato a essere visibile dopo sei mesi. Probabilmente avrei potuto nasconderla fino alla fine, ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente".

A marzo di quest'anno, ospite dal podcast SHE MD, Hailey Bieber aveva rivelato che la gravidanza del figlio Jack Blues non è stata cercata, ma è arrivata a sorpresa, nonostante le controindicazioni della sua ginecologa. "Avevo un setto nell’utero e la ginecologa continuava a dirmi: ‘Dobbiamo controllare questa cosa e monitorarla prima che tu rimanga incinta, perché potrebbe potenzialmente creare problemi’", ha raccontato Hailey Bieber nell'intervista.

La modella ha poi spiegato come la sua ginecologa, la dottoressa Thaïs Aliabadi, abbia anche ventilato l'ipotesi di "un piccolo intervento". "'Al momento non sto pensando di rimanere incinta, quindi ci penseremo quando arriverà il momento’": era stata la risposta di Hailey Bieber. Ma "poi sono rimasta incinta quasi per magia", ha detto la modella, diventata mamma nel 2024.

