Hailey Bieber: "Ho deciso di rivelare la mia gravidanza perché volevo viverla" 

La modella, in attesa del primo figlio con Justin Bieber, ha parlato della gravidanza in un'intervista

Instagram @haileybieber

Hailey Baldwin, in attesa del primo figlio con Justin Bieber, ha parlato della sua gravidenza in un'intervista a W Magazine, spiegando il motivo della scelta di rivelarla.

"Sono stata in grado di tenere nascosta la mia gravidanza perché la pancia ha iniziato a essere visibile dopo sei mesi. Probabilmente avrei potuto nasconderla fino alla fine, ma non mi piaceva lo stress di non poter godere della mia gravidanza esteriormente. Mi sentivo come se stessi nascondendo questo grande segreto, e non mi sentivo bene. Volevo la libertà di uscire e vivere la mia vita, così l'ho rivelata", ha raccontato la modella.

Hailey Bieber ha condiviso anche alcuni timori sulla gravidanza: "Si sentono così tante storie di nascite traumatiche, di esperienze traumatiche, e so che sono molto reali, ma non voglio spaventarmi", ha detto la modella, che ha parlato anche delle sensazioni della dolce attesa.

Hailey, dopo aver dichiarato di aver avuto nausee mattutine durante i primi tre mesi della gravidanza, ha aggiunto: "Al momento ascolto semplicemente ciò che vuole il bambino. Se un giorno vorrà la pizza, faremo la pizza".

Hailey Baldwin e Justin Bieber, l'annuncio dell'attesa del primo figlio

Hailey Baldwin e Justin Bieber, sposati dal 2018, avevano annunciato di essere in attesa del primo figlio lo scorso 10 maggio con un video su Instagram.

La coppia aveva condiviso alcune foto e un breve video in cui la modella indossava un lungo abito bianco che metteva in evidenza le forme del pancione. Tra gli scatti anche l'immagine di un romantico bacio della coppia.

Hailey Baldwin - come ha confermato un portavoce della modella a People - a maggio avrebbe superato il sesto mese di gravidanza e sarebbe quindi all'ottavo mese.